Il gol alla Spal, il gol alla Fiorentina, il gol alla Germania con l'Under 20 (foto). E' un buon momento quello di Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 di proprietà dell'Inter e in prestito al Frosinone. Intervistato dalla Gazzetta Sportiva, Pinamonti parla del suo futuro. Quello immediato, il match di sabato prossimo contro la 'sua' Inter: "È lo stadio in cui ho esordito, trasmette i brividi a guardarlo. A chi chiederò la maglia? A Icardi e Skriniar su tutti".



E poi il futuro più lontano, nel quale il giovane centravanti sogna un ritorno in nerazzurro: "L’obiettivo è tornare per giocarci con continuità. Se mi sento con Steven Zhang? Ci siamo scambiati i messaggi per complimentarci a vicenda: io per la sua elezione, lui per i miei gol".