, anche per quel percorso intrapreso che l’ha portato dalle giovanili alla prima squadra. Ma la sua giovane età e le ambizioni dei nerazzurri, alla ricerca di un piazzamento Champions (poi arrivato), hanno fatto si che la punta di Cles maturasse lentamente l’idea di andare a trovare spazio altrove. Prima il rifiuto al Sassuolo,, direttore sportivo dei laziali. Determinante è stata anche la posizione dell’Inter, che ha concesso il prestito secco e supporto sul pagamento di parte dell’ingaggio.Il sogno di Pinamonti è ripartito dunque da Frosinone, dove ha pian piano dovuto guadagnare la fiducia del tecnico e dell’ambiente. Finora l’attaccante è stato impiegato per appena 108 minuti, ma nelle ultime due gare in cui è sceso in campo ha contribuito attivamente ai 4 punti conquistati dal Frosinone con due gol di pregevole fattura. Entrambe le volte entrando dalla panchina, perché anche a Frosinone ha davanti due punte più esperte per la categoria.L’Inter lo osserva, consapevole del fatto che a fine stagione sarà necessario tirare le somme per valutare la traiettoria di questo centravanti e scegliere quale dovrà essere la prossima tappa., la società di corso Vittorio Emanuele è in pieno sviluppo, è uscita dal settlement agreement stipulato con l’Uefa e l’anno prossimo, dove attualmente ci sono già Icardi e Lautaro Martinez ed è proprio su questa coppia che l’Inter programma il futuro.Ma questi sono discorsi che verranno affrontati in seguito, intanto la buona notizia è che Pinamonti abbia iniziato a dimostrare che anche in A e con un ridotto minutaggio può far valere quel talento che nelle giovanili lo hanno spesso fatto apparire come un predestinato.