Il Torino vuole ringiovanire, ma allo stesso tempo anche rinforzare, l'attacco in vista della prossima stagione: per questo motivo i giocatori con maggiore intenzione sono Andrea Pinamonti del Genoa e Gianluca Scamacca del Sassuolo (che in questa stagione è in prestito all'Ascoli).



Sono loro i due giocatori che sono seguiti con maggiore interesse dal direttore sportivo Massimo Bava e che dovrebbero sostituire Simone Zaza, la cui conferma è sempre meno probabile.