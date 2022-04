La relazione tra Andrea Pinamonti e Nicole Confortin non è mai stata molto reclamizzata sui social da nessuno dei due, ma andava avanti fin dai tempi in cui il giovane attaccante vestiva la maglia del Frosinone: Nicole è un'influencer, sogna di vivere lavorando nel settore della moda. In una serie di domande e risposte con i suoi follower nelle storie, Nicole ha spiegato: "Ci siamo lasciati un paio di mesi fa. Entrambi non provavamo più il sentimento di prima... ci siamo lasciati di comune accordo senza odio e senza farci la guerra. Abbiamo sofferto tantissimo ma è stata la scelta migliore per entrambi. È stata una persona importantissima e gli vorrò sempre un gran bene! Molti tendono a chiudere in malo modo, soprattutto davanti ad un tradimento o per un comportamento sbagliato nei propri confronti. In questo caso mantenere un rapporto civile e amichevole secondo me è quasi impossibile, se invece ci si lascia per incompatibilità (nel nostro caso) da parte di entrambi la rottura fa comunque malissimo, ma la si cerca di affrontare in maniera diversa".



Sfoglia con noi la gallery dei migliori post della ex lady Pinamonti!