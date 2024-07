Juventus, UFFICIALE: preso Thuram. I dettagli

Il centrocampista francese classe 2001, che ieri ha sostenuto e superato le visite mediche, ha messo tutto nero su bianco. In attesa della nota ufficiale del club, il trasferimento dal Nizza, che incasserà 20 milioni di euro più 5 di bonus, è stato ufficializzato dalla Lega Serie A.Il fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus ha ascoltato il consiglio di papà Lilian, in bianconero dal 2001 al 2006, che ha sempre indicato nella Juventus la destinazione ideale per il prossimo step della carriera. E la vicinanza con il fratello Marcus è sicuramente un fattore che ha inciso in una scelta chiara.a salire stagione dopo stagione.

Thuram, che non è stato convocato da Deschamps per l'Europeo ed è stato escluso da Thierry Henry dalla lista definita dei giocatori che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi (su richiesta della Juventus),