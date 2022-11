. Il gruppo bergamasco del cantautore Riccardo Zanotti (tifoso interista ma simpatizzante per l'Atalanta, LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA A CALCIOMERCATO.COM) ha battuto gli altri candidati. Nell'estate del 2023 saranno in tour negli stadi a Mestre (7 luglio), Milano (11 e 12 luglio, sold out la prima data a San Siro), Firenze (15 luglio), Torino (19 luglio), Roma (23 e 24 luglio, sold out la prima data all'Olimpico), Bari (27 luglio), Messina (30 luglio) e Olbia (13 agosto).(in streaming su Now e Paramount+ e in replica su MTV Italia oggi alle ore 19.45, domani alle 21.35, mercoledì alle 22.25, giovedì alle 19.05, venerdì alle ore 10.35 e sabato alla 1.20) è stata: Best Artist, Best Pop, Best Video e Best Longform Video.NELLALEDELLA SERATALa cantante statunitense è stata anche oggetto di critiche sui social per l'espressione un po' perplessa al momento dell'annuncio del, boy band sudcoreana., annunciate alla cerimonia di apertura il 20 novembre alha vinto come Best Song e Best Hip Hop, ecco tutti i premi.BEST ARTIST:BEST SONG:- Super Freaky Girl.BEST VIDEO:- All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version).BEST COLLABORATION:- I'm Good (Blue).BEST LIVE:BEST POP:BEST NEW:BEST K-POP:BEST LATIN:BEST ELECTRONIC:BEST HIP HOP:BEST ROCK:BEST ALTERNATIVE:BEST R&B:BEST LONGFORM VIDEO:- All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version).VIDEO FOR GOOD:- Unholy (feat. Kim Petras).BIGGEST FANS:BEST PUSH:BEST METAVERSE PERFORMANCE:The Virtual | Pugb.BEST ITALIAN ACT: