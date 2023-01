E da più parti. La prima critica, niente affatto velata, è stata mossa daall’indomani della chiusura all’arrivo di Frattesi in questa sessione di mercato: “”. Della serie: vorrei sentire che compriamo tutti, ma va bene lo stesso, faccio la frittata con le uova che ho. E anche con quelle che non vorrei avere., mettendo Pinto in una posizione di svantaggio in sede di trattativa per la cessione di giocatori che non fanno o non dovrebbero più far parte della rosa. Perché se pervia è stato un parto, gli altri due interessati,, rischiano di rimanere da separati in casa nonostante le sostanziali dichiarazioni di guerra intestina giunte tra novembre e gennaio.Shomurodov è stato acquistato per ben 17 milioni, ma non ha mai trovato spazio all’ombra di Abraham, lui sì richiesto dal tecnico portoghese, che, in molti sostengono, non conosceva assolutamente l’uzbeko prima di allenarlo., a meno che i mesi in prestito allo Spezia non contribuiscano a rivalutarlo. In sostituzione dell’ex Genoache sottolinea come, oltre al risparmio sull’ingaggio, questa operazione, che a Trigoria stanno cercando disperatamente di imbastire da oltre cinque mesi, non amplierà gli orizzonti in entrata.. Se ne riparlerà da giugno.Karsdorp intanto viaggia verso il reintegro. “Ora è infortunato, ma normalmente si allena con noi. Sta fuori fino a quando vuole stare fuori, dipende da lui”. Parole inimmaginabili quando, verso fine anno, l’agente dell’olandese assicurava che il suo assistito se ne sarebbe andato. Tuttavia, l’indisponibilità di Celik costringe a schierare Zalewski sull’altra fascia e. Come all’altezza era invece quella del Bournemouth per, il quale però ha opposto un secco no. Ragion per cui, lo, senza possibilità di sostituirlo degnamente. In sostanza,senza rimpiazzo., che dopo la penalizzazione della Juventus sembra poter aprirsi a traguardi qualche giorno fa fuori portata,. Del resto,Ecco, tale necessità sarebbe bene che non venisse fuor in maniera così aperta. Probabilmente, una migliore comunicazione, non solo pubblica ma anche interna al sistema giallorosso, avrebbe reso meno ingarbugliato se non evitato qualcuno di questi casi.