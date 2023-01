commentando anche quanto sta succedendo con Nicolò Zaniolo che come riferisce l'allenatore, sembra destinato a rimanere: "Non ti posso rispondere, purtroppo sembra che ho ragione io. Purtroppo, quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà".Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì sarà un allenamento opzionale. Tutti i calciatori che non hanno giocato a La Spezia si sono allenati, tanti giocatori in campo sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui. Questi voglio.. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo."Il Napoli che abbiamo visto dal primo giorno. Spero di non esser mal interpretato, complimenti al Napoli per lo Scudetto. Lo ha vinto è loro e meritato. Sono la squadra più forte, con un buon allenatore e con un ottimo mercato"."Capisco la domanda, ma me la deve fare la società. Io da giovane ero capace di discutere con la stampa per cose interne, ma la maturità aiuta a essere più equilibrato e meno egoista. Io capisco la tua domanda, ma me la deve fare la società quando sarà meglio per loro. Non ho risposte per te".la gente ha la prospettiva più aperta delle limitazioni della Roma e per la Roma questa uscita di Eldor significa un piccolo prestito oneroso con risparmio del suo stipendio ma non ha nessun impatto nel mercato che possiamo o non possiamo fare. Mi aspetto più difficoltà perchè la struttura competitiva cambia: domenica campionato, mercoledì quarti di Coppa Italia, sabato campionato, dopo l’Europa. Il gruppo però è fantastico, andiamo tutti insieme fino alla fine, più i tifosi che sempre sono dietro questi ragazzi.”"Innanzitutto ringrazio tanta gente che mi ha fatto gli auguri, tanta gente che neanche conosco mi ha fatto arrivare anche dei regali.Abbiamo un giocatore in meno, che è Shomurodov, ma è un ragazzo fantastico. Bisogna giocare sempre, ha giocato poco e se finisce bene questa situazione in prestito, è qualcosa che lui merita. Se abbiamo uno in meno e non abbiamo nessuno che arriva, è ovvio che siamo in meno. Ma è così, non ho niente in più da dire"."Karsdorp sta fuori fino a quando lui vuole stare fuori. Adesso è infortunato, ma di solito si sta allenando sempre normale con noi. Dipende da lui.”Il Napoli ha tanti bravi giocatori. Uno in particolare che io lo volevo prendere al Tottenham ma il club non mi ha aiutato perchè non poteva spendere soldi. E’ un ragazzo che voleva tanto venire, è Kim. Il Napoli è una grande squadra, ma come Paulo non c’è nessuno.”"Il tempo aiuta, fa alcune cose con la squadra ma ogni 15 giorni fa delle visite per capire la situazione. Il tempo passa e lui si avvicina. Impossibile dire quando, non lo so. Tutto va in una direzione positiva, lavora bene e sempre di più.”