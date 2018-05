Questa sera allo stadio Ferraris di Genova si gioca la Partita del Cuore 2018 tra la nazionale cantanti e i campioni del sorriso. Prima della gara c'è stato un curioso siparietto, con i comici Pio e Amedeo (poi entrambi in gol) che hanno scherzato sul futuro dell'attaccante del Nizza, Balotelli: "Annunciamo che tornerà a giocare in Italia. Mario ci ha detto che vuole venire al Foggia, ma non possiamo dirvi niente...".



Il Marsiglia ha uno sponsor speciale per arrivare a Mario Balotelli: Adil Rami. Dal ritiro della nazionale francese il difensore, compagno di Supermario nel Milan, rivolge un vero e proprio appello in italiano all'attaccante: "Bastardo, vieni da noi così vinciamo insieme!".