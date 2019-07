Pioggia di soldi dall'International Champions Cup: nonostante le tournèe in giro per il mondo creino malumori tra gli allenatori, costretti a preparare la stagione tra viaggi e fusi orari, la competizione diventata ormai tradizione estiva garantisce diversi introiti. Il giro d'affari della manifestazione, come riporta La Gazzetta dello Sport, è di 30 milioni di euro. Diciotto partite che coinvolgono 12 club: Juve (6 milioni) e Inter (2 milioni) le italiane che guadagneranno di più.