L'allenatore del Milanha presentato in conferenza stampa la trasferta di Verona, che offre ai rossoneri un'immediata occasione di riscatto dopo il deludente pareggio di mercoledì contro l'Udinese.- "E' inevitabile che se confrontiamo le due annate, i risultati sono stati inferiori, ma pensare di riuscire ad ottenere gli stessi risultati era difficile da preventivare e gli infortuni ci sono, è una stagione particolare., i prossimi due mesi e mezzo decideranno le sorti di campionato ed Europa League".- "Juric sta facendo un bellissimo lavoro, anche cambiando tanti giocatori ha mantenuto una squadra offensiva e tecnica, una squadra da affrontare con grande attenzione. Ha fermato la Juve, battuto Atalanta e Napoli.".- "Per giocare certe partite bisogna avere la possibilità di attaccare gli spazi, aspettarsi la stessa prestazione con l'Udinese, un avversario più bravo a chiudersi, è difficile trovare ritmo ed intensità.Siamo orgogliosi di essere la squadra più giovane del campionato, per crescere bisogna passare anche da certe difficoltà".- "Leao, è quello che sta facendo. Con l'Udinese non ha trovato la giocata vincente, i difensori dell'Udinese hanno sempre avuto la meglio su di noi.di rendimento che serve a lui e alla squadra".- "Io continuo a ripetere che ci sono sette squadre molto forti, noi vogliamo andare in Champions. Se non ci riusciremo saremo delusi, quello che conta è andare avanti con fiducia e positività, poi vedremo cosa riusciremo a fare".- "Ha accettato la mia scelta, non con soddisfazione, ma ha accettato la scelta con professionalità e poi si è fatto trovare pronto con l'Udinese".- Ha avuto due infortuni, cerchiamo di rimetterlo in campo nella miglior condizione possibile, ci sta che il ragazzo abbia timore, sta lavorando tanto per tornare al meglio.E' la prima volta che abbiamo questi numeri, stiamo lavorando per diminuirli".- "Hanno caratteristiche diverse,".