. E' stato scelto da Maldini e Boban per sostituire (nell'ottobre del 2019) Marco Giampaolo, l'uomo che doveva restituire ai rossoneri gioco e grandeur. Invece è stato proprio lui, il Normal One (così lo chiamavano), a riportare il Diavolo al vertice. "Educato, rispettoso, semplice", i tre aggettivi con cui si definiva sbarcato a Milano.Non sono tanti gli allenatori capaci di sommare 100 partite in rossonero. Tanto che Pioli è ad un passo dall'agganciare Alberto, decimo con 125 presenze nella classifica dei recordman della panchina al Milan (guidata da Nereocon 459 gare, poi Carlocon 420). I numeri raccontano tanto di un biennio più che positivo: 58 vittorie, 23 pareggi e 19 sconfitte, media di 1.96 punti a partita."Sono passati due anni da quel 20 ottobre 2019, Milan-Lecce. Tanti complimenti mister - ha detto oggi Maldini premiando Pioli a Milanello -, sono le prime 100 di un numero che è difficile dire quale potrà diventare. Siamo veramente contenti di questo traguardo così importante". Il tecnico ha risposto in modo diretto: "È merito di tutti noi, di tutti voi. Non so,Insomma, Pioli al Milan è felice, vorrebbe andare avanti ancora per molto tempo.. Un'ipotesi che, al momento, appare molto probabile. Non solo:, con adeguamento dell'attuale stipendio da 2 milioni di euro. Per andare insieme a caccia di nuovi record.