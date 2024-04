Pioli e la reazione infastidita alle domande in conferenza: 'Perché mi chiedete queste cose?' VIDEO

un' ora fa



Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League che prenderà il via oggi, giovedì 18 aprile a partire dalle 21 allo stadio Olimpico, l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, ha avuto un siparietto curioso con un giornalista all'ennesima domanda relativa al fastidio per qualcosa che non è andato bene nella gara d'andata. "Perché mi fate sempre queste domande? A me dà fastidio aver perso".