La visita di Diego Della Valle in mattinata aveva anche avuto il senso di testimoniare la vicinanza della proprietà a squadra e dirigenti. «Qui si fanno le cose seriamente e insieme», questo il succo del discorso che il patron della Tod’s ha voluto rivolgere ai suoi giocatori. Ribadendo che la Fiorentina è contraria a cambiare la guida tecnica a campionato in corso. Altro discorso importante riguarda gennaio. Il mercato, insomma, è in arrivo e molto probabilmente la Fiorentina ha già le idee chiare su che cosa fare, ma prima serve una scossa alla classifica e sul campo. Lo riporta La Nazione.