Ha fatto sì che la squadra sia competitiva.”. “”. Sono due passaggi tutt’altro che banali della conferenza stampa dialla vigilia di Napoli-Milan. L’allenatore rossonero si aspetta una reazione di carattere ma anche di gioco, dopo due ko consecutivi che hanno male con Juve e PSG, ma soprattutto una risposta a chi possa aver seminato dei dubbi sulle potenzialità tricolori del suo gruppo. Dichiarazioni figlie della consapevolezza di avere tra le mani un gruppo competitivo e di non poter ripetere una stagione deludente come quella passata. E’ vero,e senza quelli ogni ragionamento sul futuro può cambiare.- Dopo un secondo posto, uno scudetto ed una semifinale di Champions League che mancava dal 2007, il ciclo pioliano si è chiuso con un profondo rinnovamento che ha portato all’addio di due figure dirigenziali centrali come quelle rivestite da Maldini e Massara e una mezza rivoluzione sul mercato che potrebbe non essere ancora terminata., ma con la convinzione che una sola sessione di trasferimenti non potesse essere sufficiente a colmare tutte le caselle e a soddisfare tutte le esigenze. Per esempio quella di offriresulla corsia di sinistra -del Betis Siviglia è il nome caldo per il mercato invernale, pronta un'offerta da 3 milioni più bonus per un giocatore acquisibile a zero a giugno 2024 -che condivida con Giroud la responsabilità di finalizzare.- Gli ultimi giorni di agosto sono stati quelli del blitz a sorpresa per Taremi del Porto,del Lille viene considerato il presente ed il futuro nel suo ruolo e ha una valutazione significativa, ma il Milan è pronto a giocarsi due assi. In primis gli ottimi rapporti col club francese, rafforzati anche dalla gestione del caso Leao e del suo risarcimento allo Sporting Lisbona - coi rossoneri che hanno pagato di tasca loro ottenendo la cancellazione della percentuale di rivendita da riconoscere al Lille in caso di cessione del portoghese - e uno stato di salute delle casse societarie, certificati dall’approvazione dell’ultimo bilancio. Certo,e fare quell’ultimo sforzo per attrezzare ulteriormente la macchina da scudetto costruita su misura per Pioli. L’obiettivo è quello, nessuno a Milanello ha intenzione di nascondersi.