Intervenuto dopo la vittoria contro la Juventus, Stefano Pioli, allenatore del Milan, spiega le condizioni di Hakan Calhanoglu: "Calhanoglu a livello muscolare sta meglio, ma doveva dosare il minutaggio per il suo stop. Ho provato a giocare con i due attaccanti per forzare la profondità".



KESSIE' - "Io credo che Franck abbia fatto un partita fantastica per continuità e atteggiamento. Ho notato che mentre due compagni discutevano, Kessié ha detto “bravo” ad entrambi per cercare di andare nel positivo, per una squadra sono cose troppo importanti. Franck sta facendo molto bene dal punto di vista tecnico, tattico, sta diventando un giocatore iper positivo e questo può fare la differenza".