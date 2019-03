L'allenatore dellaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta:La formazione l'ho pensata per gestire di più la partita, per essere più aggressivi e per avere gli esterni che mi permettevano di ruotare dietro a quattro. Abbiamo avuto occasioni per segnare il 2-0, ma serve attenzione e in difesa dobbiamo migliorare molto. Nel calcio ci sono errori individuali, ma di quadra si deve sopperire a queste mancanze. Siamo stati ingenui e poco pronti in occasione della punizione battuta veloce del 2-1, peccato perché non dovevamo finire il primo tempo in svantaggio. Rispetto alla Coppa Italia l'Atalanta ha vinto più duelli e avuto più occasioni di noi, diamo merito a loro ma potevamo fare meglio nelle nostre situazioni offensive.

Astori? Come mi aspettavo è stato ricordato sia stasera che in tutti gli altri stadi. Davide ha lasciato un esempio, un ricordo e la passione per questo sport, un sorriso sempre presente. Poi ci sono le tensioni delle partite, per questo è bene averle vissute oggi per il ritorno della semifinale. E' stata una settimana intensa, non ci siamo fatti mancare niente.

Europa League? Servono 60 punti, adesso avremo la Lazio che è tornata in condizione, più avanti avremo il Torino. Per noi è la prima sconfitta del 2019 e dobbiamo analizzarla bene per capire che dobbiamo migliorare alcune situazioni. Ma abbiamo possibilità per scalare la classifica. Dobbiamo vincere scontri diretti e farlo in casa con le grandi. Siamo un po' indietro ma possiamo ancora farcela e non possiamo solo pensanre alla semifinale di Coppa Italia.

Centrocampo inedito? Edimilson e Veretout per me hanno fatto un partitone sia nella fase di costruzione che in quella di interdizione, ho scelto loro perché altri centrocampisti hanno speso tanto nelle altre partite. Abbiamo perso i duelli con Gomez e Ilicic che hanno svoltato l'inerzia della gara

Chiesa? Ha vissuto una situazione particolare mai vissuta in precedenza, quando tornerà a giocare a Bergamo sarà ancora più determinato.

L'Atalanta è il miglior attacco del campionato, ci sono giocatori che hanno fatto gol a tutte le squadre, hanno segnato tre gol alla Juventus come nessuno quest'anno e sono la squadra che fa più dribbling. Abbiamo sofferto Gomez-Ilicic-Zapata come li hanno sofferti le altre squadre