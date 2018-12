La netta sconfitta contro la Juventus ha mostrato un mercato fallimentare, un allenatore confuso e una squadra imbarazzante. Dopo il match con i bianconeri, Andrea Della Valle ha ribadito l’unità di intenti con Stefano Pioli e nessuno fra i dirigenti lo ha mandato al patibolo, con il chiaro obiettivo di mettere già la mente verso Reggio Emilia e la gara con il Sassuolo.



ANALISI - Come riportato da La Repubblica, per la Fiorentina diventa perciò fondamentale vincere con i neroverdi, per evitare l’apertura di un bivio: un altro K.O. potrebbe portare a un cambio in panchina. Fra quelli a spasso piace Roberto Donadoni, anche se ci sono ben quattro tecnici a disposizione che già hanno allenato i viola ma che non si sono certo lasciati bene: Montella, Sousa e Prandelli su tutti, oltre a Mihajlovic. Infine, si legge, per affrontare gli uomini di De Zerbi, potrebbe essere utile un cambio di modulo, magari con il varo del 3-5-2 con Simeone supportato da Chiesa e magari Pjaca trequartista. Sono ancora supposizioni, ma di certo qualcosa va cambiato.