L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani pomeriggio che vedrà i Viola affrontare in casa la Spal



LA SPAL - "La Spal ha meritato le tre vittorie che ha fatto, specie con l’Atalanta. Hanno confermato molti giocatori e hanno aggiunto ottimi elementi. Lo scorso anno abbiamo pareggiato due volte con loro, sarà una gara difficile perché su azione ancora non hanno mai subito gol. Servirà lucidità e precisione".



CAMBIO ORARIO - "Dovevamo giocare domani sera ma l’orario è cambiato, ci adegueremo. Dovremo cercare di giocare meglio degli avversari, ci serve concretezza per essere più efficaci. Inoltre sostengo il tempo effettivo, inutile dare il recupero e perdere tempo in campo. Per lo spettacolo servirebbe, speriamo che si arrivi a questo cambiamento.



LA GARA CON LA SAMP - "Non siamo andati bene solo per i primi 15 minuti, ma c’è un motivo tattico e non di approccio. Fino al loro gol non ci avevano mai tirato in porta. Non si può sempre giocare nella metà campo avversaria: oggi stiamo bene, come tutti gli altri e dobbiamo ancora raggiungere il top".



CHI GIOCA - "Chi viene sostituito di norma sta meglio ma deciderò domani. Tutto stanno bene, nessuno ha avuto acciacchi. Potrei fare qualche cambio ma anche confermare la squadra. Difesa? Stanno tutti bene, coloro che sono in panchina stanno lavorando bene. Valuterò soprattutto il livello mentale, sul piano fisico non ci sono problemi. Torniamo a giocare al Franchi dove il pubblico ci ha aiutato molto".



IN PORTA - "Lafont e Dragowski? Dragowski ha ottime capacità, si è fatto trovare pronto e questo mi lascia soddisfatto. Domani giocherà Lafont perché sta bene.



MIRALLAS-PJACA - "Mirallas? A Genova ha lavorato bene ma tecnicamente può dare di più: può essere un’arma in più per noi. Pjaca? Dopo la nazionale mi ha detto di sentirsi bene. Deciderò la formazione solo stasera, vogliamo vincere la partita".