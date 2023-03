Queste tre partite hanno un comune denominatore ascrivibile direttamente a scelte operate dalla gestione tecnica. Due di queste sono arrivate immediatamente prima e dopo il retour match di Londra, mentre la terza è caduta dopo il- In tutte e 3 le partite Pioli ha optato per decisioni tecniche riconducibili all'esigenza di turnover legata proprio all'impegno europeo., che si era fatto ammonire contro la Salernitana per saltare l'Udinese e non il Napoli alla ripresa del campionato.- Tutta una serie di scelte che ha dimostrato una scelta filosofica e psicologica del Milan, allenatore in primis: nelle ultime settimaneNon a caso, altro tratto in comune nelle tre partite citate, la squadra è andata in campo scarica e a tratti deconcentrata.per dominare in attacco ed essere impenetrabili in difesa. Appena cala la tensione, il Milan diventa una squadra più che vulnerabile, non essendo composta da numerosi campioni. Se poi in queste partite, sia per farli risposare, sia per far scaricare le diffide, sia per non forzare i recuperi dai piccoli infortuni si sceglie scientemente e alternativamente di- E' quello che è successo in queste ultime settimane, quando. E' vero che ormai non si può più tornare indietro e i punti persi sono persi, ma quello che è successo deve fare da monito per il prossimo ciclo di gare. Dopo la sosta infatti ci sarà la sfida contro il Napoli in campionato e soprattutto il doppio turno di Champions, sempre contro i partenopei. Tra l'altro con due partite nello spazio di una settimana. Mentre la squadra di, sulla carta non certo avversari insormontabili. Ma è anche vero che la doppia sfida storica di Champions sottrae tante energie fisiche e nervose e anche le gare di campionato appena citate potrebbero costare punti pesanti.- Il rischio c'è. Ed è quello, concreto diPurtroppo è il bivio di ogni stagione, quando si ha qualcosa di importante da giocarsi.E' già accaduto anche quest'anno e, a nostra sensazione, accadrà anche nel mese di aprile. Tanto più chepiù che fare punti contro Bologna, Empoli e Lecce. Con il massimo rispetto. Degli avversari e della propria storia.