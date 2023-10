Stefano Pioli non cambia idea, rigetta chi lo definisce arrogante e/o presuntioso, e spingerà ancora il suo Milan anche col Napoli, nonostante le tantissime critiche e nonostante i risultati negativi dell'ultimo periodo, verso lo stesso atteggiamento tattico.



E soprattutto in difesa dove i suoi uomini spesso e volentieri quest'anno si sono trovati in difficoltà, lo spartito non muterà mentre dovrà mutare l'attenzione dei suoi ragazzi. Una mossa che potrebbe in realtà rivelarsi proprio...arrogante perché le squadre che sanno leggere queste situazioni mettono i rossoneri in difficoltà. E così Pioli rischia parecchio.