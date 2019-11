Alla domanda su Lucas Paquetà, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha risposto così dopo la gara col Genoa: Mi sto accorgendo che a voi piace tantissimo parlare dei singoli giocatori, ma a me non piace. Paquetà credo che abbia fatto una prestazione superiore alle altre, ma può fare ancora di più. Ci abbiamo messo tanto spirito e anche qualità. Dobbiamo abbinarle bene per vincere più partite".