IL TABELLINO

L’unico rinnovo da festeggiare è il contratto di Pioli. Perché dopo quello dell’allenatore, senza rinnovare il vantaggio più importante sull’. Giusto così, comunque, perché, approfittando dei troppi errori del Milan, a cominciare da quelli di Pioli che rinuncia in partenza ai due titolari di centrocampo Tonali e Kessie, preferendo Bennacer e Bakayoko., quelli degli aspiranti titolari comeche fa rimpiangere Calabria, e quelli del capitanoche invece fa rimpiangere Tomori confermandosi più bravo a segnare che a non fa segnare, perché prima si fa precedere da Berardi nel gol del 3-1 e poi si fa espellere per un’entrata in ritardo su Defrel, lasciando così la squadra in dieci nell’ultimo quarto d’ora., lasciano il segno in classifica e nel morale e quindi dovrà essere bravo Pioli a ricompattare l’ambiente. Mentre il suo collega Dionisi fa bene a festeggiare questo successo strameritato, anche perché il Sassuolo, che aveva già battuto la Juventus a Torino, stavolta è stato capace di passare dallo 0-1 al 3-1.- Il primo tempo del Milan è un’illusione che poi fa rima con delusione. A poco serve, infatti,, su tocco corto di Diaz dal calcio d’angolo. E’ il 21’ e al primo tiro nello specchio della porta avversaria la squadra di Pioli sblocca una partita che sembra una facile passeggiata., centrale del tridente completato da Berardi a destra e Raspadori a sinistra, trova un corridoio libero al limite dell’area di rigore fa partire un destro che si infila nell’angolino alto alla sinistra del rientrante Maignan. Anche il Sassuolo, così, fa centro al primo tentativo, con la differenza che il suo gol è il frutto di un’azione.- A questo punto si attende la reazione del Milan che infatti cerca di sfruttare la velocità di Hernandez e Leao sulla sinistra, unica vera opzione di gioco, però, perché a destra Florenzi, che rileva l’infortunato Calabria, non si vede mai e neppure Saelemaekers riesce ad andare sul fondo., oppure di fa anticipare da Ferrari e compagni. Il risultato è un Milan che offre più fumo che arrosto, l’esatto contrario del Sassuolo, molto più concreto e incisivo anche perché, mentre Leao ed Hernandez non chiudono mai gli spazi a Frattesi e Berardi.- La prova della crescita del Sassuolo arriva con il più rocambolesco dei gol, che in realtà. Nemmeno il sorpasso subito sveglia il Milan che anzi rischia persino di incassare il terzo gol quando Raspadori costringe Maignan a una difficile deviazione. Quanto basta per capire che il 2-1 alla fine del primo tempo è il giusto premio per il Sassuolo, specchio fedele delle difficoltà del Milan, incapace di tirare in porta dopo il gol del vantaggio di Romagnoli.- Pioli capisce che occorre cambiare marcia e dopo l’intervallo toglie l’invisibile Bakayoko e l’opaco Diaz per inserire, confidando nel momento felice del brasiliano, dopo il suo gol contro l’’Atletico Madrid. Al di là dei singoli, il Milan dà l’impressione di avere un’altra carica. Quando avrebbe l’occasione per pareggiare, però, dopo una sua classica accelerazione Leao conferma i propri gravi limiti in fase conclusiva. E siccome il Sassuolo non si accontenta di difendere il vantaggio,- Non sempre, però, riescono le rimonte, specialmente se si sbagliano troppi passaggi e troppi tiri in porta anche con lo specialista Ibrahimovic, oltre che con i vari Saelemaekers, Leao e Tonali. E allora non bisogna meravigliarsi se il Sassuolo affonda i colpi nelle incertezze anche difensive del Milan. Non a caso è Berardi a punire ancora una volta la squadra di Pioli con il suo decimo gol ai rossoneri, dopo avere già provocato l’esonero di Allegri. Stavolta l’esterno di Dionisi salta facilmente l’incerto Romagnoli che tra l’altro scivola e firma il 3-1 con un diagonale che passa tra le gambe di Maignan.- L’inserimento diche salta in panchina quando Messias trova finalmente la porta, ma si vede respingere il tiro dalla prima vera parata di Consigli. Anche questa, però, è un’illusione, perché subito dopoe Milan in dieci nell’ultimo quarto d’ora con Kalulu al posto di Saelemaekers. Con un uomo in meno e un Sassuolo così c’è persino il rischio di subire il quarto gol. Quattro, invece, sono soltanto gli inutili minuti di recupero, mentre quattro non sono più i punti di vantaggio sull’Marcatori: 22' pt Romagnoli (Mil), 24' Scamacca (Sas), 32' aut Kjaer (Mil), 20' st Berardi (Sas)Assist: 22' pt Hernandez (Mil), 20' st Raspadori (Sas)MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 22' st Pellegri), Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer (dal 15' st Tonali), Bakayoko (dal 1' st Kessie); Saelemaekers (dal 35' st Kalulu), Díaz (dal 1' st Messias), Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Kessie, Krunić, Messias, Tonali; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus (dal 35' st Toljan), Frattesi (dal 35' st Harroui); Berardi (dall'35 st Traore), Maxime Lopez, Raspadori (dal 43' Chiriches); Scamacca (dal 13' st Defrel). A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Toljan; Harroui, Magnanelli, Traorè; Defrel. All.: Dionisi.Ammoniti: 27' pt Maxime Lopez (Sas), 38' pt Raspadori (Sas), 7' st Bennacer (Mil), 9' st Hernandez (Mil), 25' st Tonali (Mil), 27' st Kjaer (Mil)Espulso: 31' st Romagnoli (Mil)