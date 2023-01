E adesso, anche dopo la sconfitta di Milano con l’Inter,E che dire degli assertori del campionato riaperto perché, solo quattro giorni fa, il Milan era a cinque punti dalla capolista, la Juve a sette e l’Inter a otto?avendo anche il coraggio di azzardare previsioni.Se c’è una sentenza è questa:. E’ chiaro a tutti che il pareggio delcon la Roma, maturato tra l’86’ e il 93’, ha rappresentato, ma solo in modo teorico,. Tuttavia lo scivolone casalingo del Milan è il risultato più inaspettato della giornata.Ho il sospetto, confortato anche dal collega, che ha scritto le pagelle della partita , che, autore del raddoppio, al posto di Brahim Diaz): ovvero l’uscita di Giroud, comunque un saltatore in difesa e un uomo che avrebbe potuto tenere in allarme la Roma fino alla fine e di Saelemaekers. Al loro posto sono entratie Matteo. Segnali che hanno fatto abbassare la squadra e fatto credere a qualcuno che la partita, sul 2-0, fosse finita. Invece, squalificato e sostituito da Foti,(zero tiri nello specchio della porta). Naturalmente con due calci piazzati. Un angolo (testa di) e una punizione (colpo di testa di Matic, respinta di Tatarusanu e zampata felina di). Mercoledì, giusto all’ultimo secondo, l’inglese aveva salvato sulla linea la vittoria con il Bologna, ieri sera è andato a raccogliere un punto che sembrava completamente impossibile. Al contrario di Pioli,che ha guidato la squadra da un pullmino tecnologicamente super accessoriato,. Difesa strenua, anche dello 0-1, qualche accensione di, schierato cona sostegno dello straordinario Abraham. Poi una. Ha pensato di poter cambiare atteggiamento solo dal 65’, cioè con l’ingresso di Matic e Tahirovic, ha finito con Belotti per Mancini (89’) nella certezza che l’ultimo quarto d’ora sarebbe stato furore e palloni alti. Ha avuto ragione, in questo assomiglia molto ad Allegri, ma, stessa situazione della Lazio.Il, questa è una certezza,. Sbloccato il risultato con un colpo di testa di(29’), la squadra di Pioli ha sempre avuto il dominio del gioco e, ben prima del raddoppio di(76’, assist di), ha avuto occasioni (Theo Hernandez per esempio) e situazioni con le quali allungare nel punteggio e anticipare l’esito finale. InvecePer di più con il problema di affrontare la prossima trasferta di Lecce senza. La Roma, invece, ha sul groppone le ammonizioni dei diffidati Mancini e Ibanez. Così, domenica, Mourinho si dovrà inventare la difesa contro la Fiorentina. Ma la rimonta della notte milanese è balsamo vitale.