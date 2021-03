Intervistato da Milan TV, l'allenatore rossonero, Stefano Pioli ha parlato ancora della gara di domani contro il Manchester United



TENSIONE - "Si avverte la giusta tensione, la giusta carica per un match così importante. Queste partite ci serviranno per la nostra crescita".



LO UNITED - "A Manchester abbiamo fatto un’ottima partita, ma dovremo fare una prestazione straordinaria per superare il turno perché i nostri avversari sono di qualità, di velocità e di forza. Li conosciamo meglio, ma dobbiamo essere preparati".



POSSIAMO METTERLI IN DIFFICOLTA' - "Non so se i nostri avversari sono rimasti sorpresi dalla nostra prestazione e dalla qualità dei miei giocatori. Abbiamo dimostrato che possiamo metterli in difficoltà con la nostra idea di calcio".



TIFOSI - "Dobbiamo essere orgogliosi per quello che i giocatori stanno mettendo sul campo. Sentiamo la mancanza dei tifosi, sempre. specialmente in queste occasioni. Domani sera i tifosi, già dal riscaldamento, ci avrebbero dato una carica eccezionale. Ma sappiamo che i tifosi ci sono vicini".