Stefano Pioli, allenatore del Milan, si racconta a Sportweek, settimanale de la Gazzetta dello Sport, in edicola domani. Questa un'anticipazione pubblicata da gazzetta.it: "Normal one? Se per “normale” si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo sono. E merito tutto quello che ho, perché ci metto tanta passione".



LA CARRIERA - "Bisogna avere la squadra adatta. Finora non mi è capitato, ma al Milan sono al posto giusto al momento giusto".