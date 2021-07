Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Milan, l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, ha risposto così alla domanda sul come il club dovrà sostituire Hakan Calhanoglu dal mercato:



"Per me questa squadra ha bisogno di qualità, quella ci serve. Io non sono ancorato a delle posizioni fisse, il nostro diventerà un sistema fluido, cambieremo il modo di costruire, non pretendo determinate posizioni che inevitabilmente arriverà. Mi interessa che sia di qualità e che voglia giocare nel Milan".