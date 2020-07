Intervenuto in conferenza, Stefano Pioli si è espresso così su Ibrahimovic: "Ibra e il cambio? Vi posso assicurare che in realtà avevo già parlato chiaro con lui e sapeva già di giocare i primi 45' minuti. È un giocatore che ci mette un po' a ingranare, ma sta crescendo. Per lui non sarà facile giocare 90' minuti. L'importante è che stia bene e che sia entrato bene".