Gerard Piqué chiuderà la carriera al Barcellona. Lo conferma lo stesso difensore in un'intervista concessa a Mundo Deportivo: "Il Barça sarà la mia ultima squadra. Non ho alcuna intenzione di indossare un'altra maglietta, perché sto giocando a calcio è perché sono stato un tifoso tutta la mia vita. Per me, stare nel Barcellona è il sogno più grande di tutti, per quanto lo sia anche creare la Coppa Davis, il mio unico sogno da bambino era vestire la maglia del Barça. Finché sentirò di avere forza e ambizione la indosserò, quando non lo sentirò più lascerò il calcio. I contratti sono fatti per essere rispettati, la mia intenzione è arrivare fino al 2022 (scadenza del contratto attuale, ndr), ma non ho la sfera di cristallo e non so se potrò farlo. Se vedrò che perderò importanza o che non sarò a livello, non avrò nessun problema ad andarmene prima. Credo che non succederà, perché mi conosco e penso di essere in grado di arrivare fino al 2022, ma non si sa mai".