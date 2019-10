Stanno facendo rumore in Spagna (ma non solo) le parole rilasciate al programma ​El Larguero da Gerard Pique. Il centrale spagnolo è infatti tornato sul possibile ritorno di Neymar a Barcellona, trattativa che ha tenuto banco nelle ultime settimane del mercato estivo. "Quando scelse il PSG tutti noi dicemmo a Ney: Stai andando in una prigione d'oro ma non troverai felicità. Nel calcio tutto può succedere e la porta del Barcellona è sempre aperta per lui".



SACRIFICI PER O'NEY - Il difensore classe '87 ha poi svelato un dettaglio della trattativa estiva: "Presentammo una proposta al presidente Bartomeu: eravamo pronti a ritoccarci il contratto per aggiustare le questioni legate al fair play finanziario e, di conseguenza, avere la possibilità di far tornare Neymar. Più che abbassarci lo stipendio si trattava di cercare una formula alternativa di pagamento. Il club ci disse che era una buona idea, ma sorsero altri problemi".



SUL CLASICO - Pique ha dato una sua opinione anche in merito alla "questione Clasico" che ha tenuto banco in Spagna nelle settimane scorse: "Credo che sia stato sbagliato rimandarlo. Non ci sarebbero stati problemi di violenza all'interno dello stadio. Penso che giocare Barcellona-Real Madrid di mercoledì non sia la soluzione migliore per il calcio spagnolo".