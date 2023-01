Gerard Piqué può tornare sui suoi passi e rimettere gli scarpini appesi al chiodo due mesi fa. Secondo quanto riportato da Relevo, l'ex difensore del Barcellona sta valutando l'idea di giocare per l'Andorra, di cui lo stesso Piqué è proprietario. Tuttavia, la situazione è più complicata di quanto si pensi: la sua iscrizione è soggetta al Comité de Valoracion de LaLiga, comitato che tiene d'occhio lo stato di salute di ogni club e che dovrà dare una valutazione economica al Piqué giocatore. L'ex blaugrana non può ridurre drasticamente il suo stipendio rispetto a quanto ha recentemente percepito. Di fatto, è da scartare anche l'idea di giocare a titolo gratuito o con il minimo salariale della Segunda Division. Servirà un piano per far tornare Gerard Piqué sul manto erboso.