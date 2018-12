Intorno al calciatore c'è molto di più, da campione in campo Gerard Piqué si conferma ancora una volta un imprenditore agguerrito ed è pronto per una nuova avventura: avere una squadra di calcio tutta sua. Come rivelato dal Diari d'Andorra infatti, il difensore del Barcellona sta completando l'acquisto dell'FC Andorra tramite la sua azienda Kosmos, presto diventerà proprietario del club del Principato che già milita nelle competizioni RFEF, la Federazione Spagnola (attualmente gioca in Primera Catalana, vanta un passato in Segunda B).