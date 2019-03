Andrea Pirlo analizza su Il Corriere dello Sport la lotta alla Champions League che vede la Juve ancora tra le protagoniste: ​"Max ha studiato benissimo la partita, quella di Emre Can difensore è stata la mossa decisiva. Juve? Ringrazio la società per il tesseramento che mi ha permesso di partecipare al prossimo master. Dell’Under 23 lo avete scritto voi ma non c’è assolutamente niente. Non ha ancora deciso cosa voglio fare. Intanto frequenterò il corso per avere il patentino se in futuro mi verrà voglia di allenare”.



CHAMPIONS –“Corsa a quattro tra Barcellona, Liverpool, Juve e City. Il Barça che ci ha battuto nel 2015 mi sembra più forte di quello attuale. Ajax? Mi ha fatto una grande impressione, giocano molto bene, sono giovani anche se fisicamente pagano un po'”.​