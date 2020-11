Nonostante la rotonda vittoria sul campo del Ferencvaros, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo non è del tutto soddisfatto del comportamento della sua squadra: "Siamo soddisfatti del risultato, potevamo fare molto meglio sul piano del gioco. Abbiamo fatto tanti errori di superficialità, magari dovuti anche alla partita in discesa, però era importante fare risultato e sicuramente dobbiamo migliorare".



Sulla prova degli attaccanti: "Sono uno che parla molto con i giocatori, poi in campo però vanno loro, fanno le scelte, però devono fare le scelte giuste. In qualche occasione potevano scambiarsela meglio, soprattutto davanti alla porta, però tutto sommato si sono mossi bene. Certo, bisogna essere meno egoisti e chiudere le partite".