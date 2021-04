Tre attaccanti (più uno, Kulusevski), per due posti. E se consideriamo che Ronaldo è (quasi) sempre intoccabile, il cerchio si stringe:: da quando è tornato, Paulo è subentrato con Napoli (in gol) e Genoa, partendo dall'inizio contro Atalanta e Parma. E Alvaro? "Sta bene, l'altro giorno non ha giocato dall'inizio per un semplice turnover". Pirlo ha giustificato così i sei minuti dello spagnolo nell'ultima gara contro il Parma.- Ma la frase chiave durante la conferenza stampa pre Fiorentina è un'altra: "Ci ha dato tanto e ci potrà dare tanto anche in futuro". Tradotto: speriamo resti alla Juve. E lo spera anche lui, Morata, che di andarsene da Torino non ha nessuna voglia e vorrebbe rimanere in bianconero anche per la prossima stagione. Al momento il cartellino del giocatore è dell'Atletico Madrid, che in estate l'ha girato in prestito alla Juve per 10 milioni di euro con il, di fronte a un pagamento di altri 10 milioni. In quel caso, il diritto di riscatto scenderebbe a 35 milioni alla fine del 2021/22.- Calcoli e strategie che sta provando a incastrare insiemeSi potrebbe trovare un punto d'incontro a metà strada. Anche perché, in caso di rientro in Spagna, l'Atletico Madrid non ha intenzione di tenerlo in rosa e dovrebbe cercare una nuova sistemazione per l'attaccante. Nella conferenza di oggi Pirlo ha mandato un messaggio alla società convinto che Morata possa fare ancora tanto per questa Juventus.