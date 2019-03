Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo si è soffermato anche sul suo ex compagno di squadra Rino Gattuso: “Mi aspettavo l’organizzazione difensiva e il saper essere ferocemente concentrata della sua squadra. Non mi aspettavo questa voglia di voler costruire il gioco e di essere belli da vedere. Rino ha studiato ed è andato oltre l’etichetta che aveva da calciatore. Non sempre gli allenatori sono come quando giocavano”.