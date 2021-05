A DAZN dopo il 4-1 al Bologna, Andrea Pirlo ha spiegato come si 'immagina' la Juventus del futuro e in particolare ha parlato di un giocatore su tutti: "La vedo più forte, con giocatori consapevoli delle loro capacità come Rabiot. Lui si è tolto le incertezze che aveva in precedenza, è un centrocampista unico a livello mondiale. In alcuni casi sono riuscito a farli rendere al massimo conoscendogli meglio".