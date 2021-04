Pirlo nella mani di Gasperini. Tuttosport apre la prima pagina sul futuro dell'allenatore della Juventus, atteso da due importanti sfide con l'Atalanta: domenica pomeriggio a Bergamo in campionato e tra un mese mercoledì 19 maggio a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia.



Intanto tre ex bianconeri consigliano alla Juve di riprendere Gasperini. Palladino, Rigoni e Chiarenza alla Gazzetta dello Sport: "Sarebbe il tecnico ideale per un percorso con giovani come Chiesa e Kulusevski".