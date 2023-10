Andrea Pirlo, parlando in mixed zone dopo il suo intervento al Festival dello Sport di Trento ha commentato così il caso scommesse esploso nel mondo del pallone e che, almeno per ora, vede coinvolti ufficialmente i calciatore Fagioli della Juve, Tonali ex-Milan e ora al Newcastle e Zaniolo ex-Roma e ora all'Aston Villa.



"Cosa ne penso del caso scommesse? Dico solo che mi dispiace che dei ragazzi così giovani e che fanno il mestiere più bello del mondo si buttino via così".