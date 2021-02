Troppo giovani e inesperti. Così si spiegano i passi falsi della Juve, almeno in parte, secondo Andrea Pirlo. In realtà l'undici iniziale bianconero era più vecchio di quello del Verona: 26,6 anni contro 25,8 di età media. Non solo: la Juve è solo la decima squadra più giovane della serie A. E in Champions delle sedici squadre ancora in corsa, solo Siviglia e Lazio hanno un'età media superiore.