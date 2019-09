Pisa-Cremonese 4-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 32' Masucci (P), 50', 56' Marconi (P), 65' Mogos (C), 86' Verna (P)



Pisa (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis (65' Varnier), Meroni (71' Birindelli); Belli, Marin (54' Siega), Gucher, Verna, Lisi; Marconi, Masucci. All. D'Angelo.



Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Clayton, Bianchetti; Mogos, Kinglsey (62' Deli), Castagnetti, Valzania, Migliore (75' Palombi); Ceravolo (56' Soddimo), Ciogani. All. Rastelli.



Arbitro: Simone Sozza di Seregno



Ammoniti: 30' Castagnetti (C), 37' Lisi (P), 55' Kingsley (C), 66' Valzania (C), 73' Birindelli (P)