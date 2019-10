Pisa-Crotone 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 30' De Vitis (P), 72' Golemic (C)



Pisa (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis (66' Ingrosso), Benedetti; Pinato (57' Birindelli), Verna, Gucher, Siega, Belli; Masucci (75' Fabbro), Marconi. All. D'Angelo.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata (61' Vido), Mazzotta (76' Mustacchi); Simy (68' Nalini), Messias. All. Stroppa.



Arbitro: Daniele Minelli di Varese



Ammoniti: 27' Crociata (C), 40' Masucci (P), 69' Benedetti (P), 70' Gucher (P), 72' Messias (C), 74' Verna (P), 86' Benali (C), 86' Fabbro (P), 92' Vido (C), 95' Siega (P)



Espulsi: 80' Gigliotti