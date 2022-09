Acquisto in arrivo per il Sudtirol che nella giornata di oggi dovrebbe ufficializzare l'ingaggio di Andrea Masiello.



L'esperto difensore, ex di Bari e Atalanta, è rimasto svincolato al termine dell'ultima stagione quando è finito anche il suo contratto con il Genoa. Ora il 35enne viareggino potrebbe ripartire dall'Alto Adige, accordandosi con la matricola biancorossa.



Lo riferisce PianetaB.