L'attaccante del Pisa Davide Moscardelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Trapani: "Non mi ricordavo più quanti anni avevo, grazie di avermelo ricordato. Il mio secondo gol è arrivato nel momento perfetto per noi, perché loro spingevano molto. È stato determinante. Sembrava semplice, la palla era tesa e il portiere l'ha mezza toccata, ma era importante farlo. La rovesciata? Non la pensi, la fai e basta. È capitata lì e l'ho fatta, ci provi e se va bene finisce dentro. Abbiamo segnato il primo gol senza che loro toccassero la palla, poi loro hanno iniziato a premere, avevano anche il vento a favore. Ci hanno messi un po' in difficoltà, ma siamo usciti bene. È una vittoria importante, ci volevamo riprendere dall'ultima sconfitta, in cui siamo stati un po' sfortunati. È una vittoria pesante questa. In questi momenti esce la forza del gruppo, con l'inserimento dei nuovi è stato importante tenere l'ossatura dello scorso anno, e i risultati si stanno vedendo. L'applauso finale? Mi sono commosso, perché a febbraio sono quaranta, mi è successo poche volte. È per questo che continuo a giocare. I due gol li posso dedicare ai miei figli".