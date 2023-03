Costerà caro al Pisa l'eventuale riscatto di Olimpu Morutan.



L'attaccante rumeno, prelevato in estate in prestito dal Galatasary, a fine stagione in caso dei promozione in A dovrà essere acquistato a titolo definitivo dai toscani che, stando a quelli che sono gli accordi tra le due società dovrà sborsare la non indifferente cifra di 5,5 milioni di euro.



Una somma ingente, peraltro giustificato dal buon rendimento tenuto fin qui dal 23enne autore di sei gol e sette assist in stagione.



Ne dà notizia il quotidiano turco Sabah.