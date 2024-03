Pisa-Palermo: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Vietato sbagliare., match delladi, può essere riassunto nell'obbligo per entrambe di fare punti alla luce dei due pesanti ko rimediati nel turno che ha preceduto la sosta (rispettivamente contro Como e Venezia). Nerazzurri a -2 dai playoff ma che devono guardarsi anche le spalle per non rischiare pericolose discese nei bassifondi della classifica, a fronte dei rosanero invece praticamente certi di disputare la poule promozione ma che hanno perso contatto col secondo posto e che vedono la panchina di Eugenio Corini traballare. La sfida è in calendario pere si giocherà allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Pisa-Palermo su SKY

GUARDA SU SKY

Segui Pisa-Palermo su DAZN

GUARDA SU DAZN

Pisa-Palermo sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e su DAZN scaricando l'app su una smart tv compatibile, oppure utilizzando console PlayStation e XBox o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In streaming, invece, Pisa-Palermo sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.

Nei toscani il trio Arena-Toure-Mlakar alle spalle di Moreo, mentre come di consueto la regia sarà affidata ai piedi di Miguel Veloso. Lucioni tornerà a disposizione e guiderà una difesa del Palermo che Corini potrebbe trasformare a 3, con Diakitè e Aurelio a tutta fascia e Gomes insieme a Segre nel settore nevralgico. A sostegno di Brunori, il tandem Henderson-Di Francesco.