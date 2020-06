Pisa - Pescara 2-1



Pisa (3-5-2): Gori; Birindelli (71' Pisano), Caracciolo, Benedetti; Lisi (84' Pinato), Siega (66' Vido), Marin, Gucher, Belli; Marconi (84' Soddimo), Masucci (66' De Vitis). All. D'Angelo



Pescara (3-5-2): Fiorillo; Scognamiglio, Drudi, Bettella; Crecco (46' Masciangelo), Memushaj (71' Maniero), Kastanos (63' Melegoni), Busellato (88' Pavone), Zappa; Galano, Pucciarelli (63' Clemenza). All. Legrottaglie



Reti: 15' Belli (Pi), 89' Clemenza (Pe), 95' Soddimo (Pi)



Ammoniti: Bettella (Pe), Crecco (Pe), Masciangelo (Pe), Vido (Pi), Lisi (Pi), Drudi (Pe), Clemenza (Pe)



Note: arbitro Daniele Minelli; angoli 8-3 (3-2); recupero 0' e 4'; al 60' espulso Bettella (Pe) per doppia ammonizione