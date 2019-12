Pisa-Pordenone 2-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 9' e 19' Marconi



Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Minesso (76' Siega); Masucci (85' Fabbro), Marconi (31' Moscardelli). All. D'Angelo.



Spezia (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici (74' Monachello), Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca (55' Chiaretti), Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria (66' Candellone), Strizzolo. All. Tesser.



Arbitro: Antonio di Martino di Teramo



Ammoniti: 22' Camporese (Po), 25' Pobega (Po), 31' Misuraca (Po), 38' Masucci (Pi), 44' Almici (Po), 51' Birindelli (Pi)



Espulsi: 79' Tesser (Po) per proteste, 88' Pinato (Pi)