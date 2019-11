Pisa-Spezia 3-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 31' Marconi (P), 68', 76' Ragusa (S), 87' Aya (P), 93' Benedetti (P)



Pisa (4-3-1-2): Gori; Ingrosso, Aya, Benedetti, Lisi; Marin, De Vitis, Siega (72' Pinato); Masucci (77' Moscardelli); Fabbro (56' Gucher), Marconi. All. D'Angelo.



Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Capradossi, Terzi, Bastoni (35' Vignali); Maggiore, Ricci M. (67' Mastinu), Bartolomei; Bidaoui, Gyasi (85' Ricci F.), Ragusa. All. Italiano.



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo



Ammoniti: 18' De Vitis (P), 22' Marconi (P), 32' Ricci M. (S), 62' Gucher (P), 72' Siega (P), 90' Bidaoui (S)



Espulsi: 92' Marconi (P) per doppia ammonizione