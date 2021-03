Anche nel calcio, come nella vita, conta avere fortuna. Lo sa bene il Pisa, che si è ritrovato un vero e proprio talismano in rosa: Alessandro Quaini. Centrocampista classe '98 cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è lui l'arma segreta della squadra di Luca D'Angelo, che lo sta pian piano scoprendo in questa stagione, dopo il prestito all'Albinoleffe dell'anno scorso. Nelle ultime settimane Quaini è diventato sempre più importante e, dopo un inizio di campionato complicato, si sta facendo spazio tra i titolari del club toscano.



Delle sue otto presenze dalla fine di dicembre a oggi, quattro sono state da titolare: in quelle quattro partite il Pisa ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, senza mai perdere. Merito anche di Alessandro e delle sue prestazioni, che stanno attirando anche l'attenzione di diverse società importanti, su tutte proprio il Genoa, che Quaini ha lasciato definitivamente nel 2019, e il Brescia. Per il momento il mercato è lontano, il giovane centrocampista pensa solo al campo: vuole fare bene col Pisa e continuare a non perdere, per non rovinare i suoi numeri da talismano.